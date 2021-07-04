Угон авто раскрыли по горячим следам в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские в течение суток задержали подозреваемых в угоне автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 июля житель поселка Тобол района Б. Майлина обратился с заявлением, что со двора неизвестные угнали автомашину ВАЗ-2107.

Полицейские стали отрабатывать поселок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственно-оперативная группа установила двух подозреваемых в возрасте 19 и 21 лет.

Как рассказал старший дознаватель отдела полиции Евгений Обертынский, парни проходили ночью мимо двора потерпевшего, увидели незакрытое авто и решили угнать. Выехав за поселок, подозреваемые стали бить по автомобилю, разбили стекла и сняли диски с колес. После чего скрылись. Ведется расследование.