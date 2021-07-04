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    22:28, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Угон авто раскрыли по горячим следам в Костанае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские в течение суток задержали подозреваемых в угоне автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 июля житель поселка Тобол района Б. Майлина обратился с заявлением, что со двора неизвестные угнали автомашину ВАЗ-2107.

    Полицейские стали отрабатывать поселок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственно-оперативная группа установила двух подозреваемых в возрасте 19 и 21 лет.

    Как рассказал старший дознаватель отдела полиции Евгений Обертынский, парни проходили ночью мимо двора потерпевшего, увидели незакрытое авто и решили угнать. Выехав за поселок, подозреваемые стали бить по автомобилю, разбили стекла и сняли диски с колес. После чего скрылись. Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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