Уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске, был задержан в Атбасарском районе Акмолинскогй области в рамках спецоперации «Бродяга», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в рамках ОПМ на территории Атбасарского района сотрудники подразделений криминальной полиции задержали 41-летнего уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске. Розыск инициировало главное управление внутренних дел Московской области. По этому факту направлено уведомление инициатору розыска.

«За два дня операции в отделы полиции доставлено более 443 бездомных, которые проверены по базам данных, а также поставлены на фото - и дактилоскопический учет. Такие меры позволяют установить возможную причастность лица к совершению преступлений, определить, не находится ли человек в розыске», - рассказали в ведомстве.

Как уточнили полицейские, в рамках ОПМ было установлено местонахождение 7-х без вести пропавших, раскрыт ряд преступлений, совершенных лицами без определенного места жительства. В основном это мелкое хищение и кражи. По области проверено 254 подвальных помещения многоэтажных домов, 316 канализационных люков, 183 заброшенных здания, 292 чердака, а также привокзальные площади, городские рынки, районы крупных торговых центров.