4 Августа 2022 17:26

Уголовные дела завели по факту ввоза поддельных лекарств в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 700 нарушений по факту ввоза поддельных лекарств в Казахстан зарегистрировали за последние два года. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснила глава ведомства, Минздрав в рамках контроля незаконного оборота лекарственных средств проводит мониторинг.

«За последние два года по таким нарушениям было около 700 фактов. Более 80 млн тенге штрафа было наложено за незаконную реализацию лекарственных средств. В этом году были два случая - два уголовных дела заведено, которые сейчас еще расследуются», - сообщила Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

По словам министра, сообщений со стороны граждан о покупке каких-либо поддельных лекарств не было.

«Мы отслеживаем все заявки от наших пациентов, которые поступают в медицинские организации. По закону идет полное расследование на качество и безопасность таких лекарственных препаратов», - уточнила глава ведомства.