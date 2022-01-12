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Уголовные дела за нападение на здания госорганов расследуют в отношении 30 человек в Жамбылской области

12 Января 2022 22:43
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Уголовные дела за нападение на здания госорганов расследуют в отношении 30 человек в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом по Жамбылской области принят и реализуется комплекс мер по стабилизации обстановки в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Основные трагические события в городе Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января 2022 года. Группой численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и «коктейлей Молотова» предприняты попытки захвата департамента КНБ по Жамбылской области.

При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личному составу, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим открыт ответный огонь.

Совместно с группой спецназначения департамента ПС КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки.

От полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области подполковник Адильбай Д.А.

ДКНБ по Жамбылской области заведено 6 уголовных дел: 1 по пп.2, 15 ч.2 ст.99 УК РК «Убийство сотрудника при осуществлении служебной деятельности..», 1 по п.2 ч.3 ст.255 УК РК «Акт терроризма» и 4 по ч.3 ст.287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группой Жамбылской области по пп.1, 6 ч.2.ст.269 УК РК «Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору» расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц.

Продолжается работа по уголовному преследованию лиц, причастных к массовым беспорядкам.


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#Жамбылская область   #КНБ РК   #ЧП-2022  
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