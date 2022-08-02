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    12:43, 02 Август 2022 | GMT +6

    Уголовные дела возбудили в ряде регионов из-за некачественных дорог

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о результатах проверок качества местных автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства для улучшения качества строительства дорог министерством разрабатываются системные меры и новые подходы. Первое, предусматривается усиление ответственности технического, авторского надзора и заказчика за образование дефектов в гарантийный период. Второе, внедрение EPC (проектирование, эксплуатация и строительство) контрактов по схеме «под ключ» с внедрением элементов ФИДИК (взаимоотношение между подрядчиками, заказчиками и инженерами, применяется в более чем 100 странах мира). Третье, внедрение новых технологий и подготовка кадров», - пояснил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По сведениям министра, в этом году в ходе проведения контроля качества местных дорог было отобрано около 9 тыс. проб, из которых не соответствуют требованиям 2,5 тыс., или 28%.

    «Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела», - сообщил министр.

    Как уточнили в ведомстве, в Актюбинской области департаментом экономических расследований возбуждено уголовное дело по факту некачественных исполнений и приемки после замечаний Центра качества, а в Шымкенте – Антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов.

    «При этом остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают (ЗКО, СКО, Костанай, Павлодар). Например, несмотря на поручение Главы государства, в Западно-Казахстанской области фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составило 39%, при среднем республиканском значении 80%. Акиматом ЗКО в этом году выделено 2,6 млрд тенге, что составляет 10% от всего бюджета», - сказал К. Ускенбаев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Правительство РК Дороги Закон и право Правительство
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