РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Уголовные дела в отношении участников расправ над «закладчиками наркотиков» завели в РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последнее время в социальных сетях распространяются видео с расправой над так называемыми закладчиками наркотиков. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «События, зафиксированные в двух роликах, имели место в мае и июне в городе Актау. По ним возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлены трое потерпевших и 7 подозреваемых. В отношении четверых из них избрана мера пресечения – содержание под стражей. Они дали признательные показания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Она также добавила, что вопросы борьбы с новыми видами наркотиков определены Главой государства в Послании народу в числе приоритетных задач органов государственного управления.

    В текущем году полицией выявлено более 4,5 тыс. уголовных наркоправонарушений, из них 959 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн наркотиков.


    Теги:
    Борьба с преступностью Права человека МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!