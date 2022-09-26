Уголовные дела в отношении участников расправ над «закладчиками наркотиков» завели в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последнее время в социальных сетях распространяются видео с расправой над так называемыми закладчиками наркотиков. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«События, зафиксированные в двух роликах, имели место в мае и июне в городе Актау. По ним возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлены трое потерпевших и 7 подозреваемых. В отношении четверых из них избрана мера пресечения – содержание под стражей. Они дали признательные показания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет», - сказала Шугыла Турлыбек.

Она также добавила, что вопросы борьбы с новыми видами наркотиков определены Главой государства в Послании народу в числе приоритетных задач органов государственного управления.

В текущем году полицией выявлено более 4,5 тыс. уголовных наркоправонарушений, из них 959 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн наркотиков.