Уголовные дела требуют более длительного рассмотрения - Уполномоченный по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова попросила Генеральную прокуратуру поручить специальным следственным прокурорам на местах принять необходимые меры касательно предусмотрения мер альтернативного пресечения взамен ограничению свободы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два дня назад одно из СМИ разместило видео из социальных сетей о переводе из больницы в следственный изолятор Алматы раненных граждан в связи с возбужденным уголовным производством. Это видео датировано 9 января 2022 года. По состоянию на 25 января из 63 арестованных граждан с огнестрельными ранениями на лечение в больницы направлены 29 человек. В медицинской части изолятора находится 12 человек. Остальные 29 человек находятся на амбулаторном лечении. Их регулярно стали посещать гражданские медики. Если же есть иные сообщения, прошу сообщать нам и дежурному прокурору Алматы», - обратилась Уполномоченный по правам человека.

«Вчера с учетом наших сообщений и по результатам проверки материалов в СМИ была распространена информация о том, что 11 граждан освободили из следственного изолятора Алматы. Прошу Генеральную прокуратуру продолжить работу в этом направлении по проверке предъявленных обвинений гражданам, находящимся под стражей, в том числе в части правомерности или возможности снятия или изменения меры пресечения с учетом здоровья. В законодательстве предусмотрены меры альтернативного пресечения взамен ограничению свободы, такие как подписка о невыезде, домашний арест, личный поручитель. Нужно включать все процессуальные механизмы с учетом признанного на государственном уровне факта о том, что до массовых беспорядков имели место мирные митинги. В этой связи прошу Генеральную прокуратуру поручить специальным следственным прокурорам на местах принять необходимые меры. Есть договоренность в срочном порядке принять меры по облегчению наказания по административным делам. Уголовные дела требуют более длительного рассмотрения», - отметила она.