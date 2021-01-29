Уголовные дела расследуют в отношении пяти вице-министров - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году к уголовной ответственности привлечены 210 руководителей различного ранга. Об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всецело обеспечиваем неотвратимость наказания. В отчетном периоде пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. В суде рассматривается 4 дела по фактам создания ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 210 руководителей различного ранга. Осуждено 722 лица, в числе которых один аким области, 4 заместителя областных акимов, 2 ответственных секретаря, 2 председателя комитетов, 1 посол, 5 судей, 10 районных акимов и их заместителей. Расследуются уголовные дела в отношении 5 вице-министров, 5 председателей комитетов и их заместителей, а также 5 топ-менеджеров квазигосорганизаций», - сообщил в ходе коллегии ведомства Алик Шпекбаев.

Он также проинформировал, что предан суду ряд должностных лиц и руководителей подрядных организаций по факту хищения бюджетных средств при строительстве «Астана LRT». Завершено расследование в отношении экс-председателя правления «СК-Фармация».

Как отметил А. Шпекбаев, по делу БТА-банка обеспечено возмещение ущерба на сумму более 12 млрд тенге. Еще 6,4 млрд тенге возмещено в рамках уголовного дела в отношении экс-председателя правления АО «Продкорпорация».



