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    12:11, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Уголовные дела о насилии в семье будут расследовать женщины в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких следователей выпускает Карагандинская академия МВД РК, рассказал заместитель начальника этого вуза Олжас Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Карагандинская академия МВД РК представляет собой современный научно-образовательный комплекс, реализующий образовательные программы бакалавриата, первоначальной профессиональной подготовки, магистратуры, докторантуры и курсов повышения квалификации», - сказал Олжас Сейтжанов.

    Спикер также сообщил, что Карагандинская академия является единственным учебным заведением, осуществляющим подготовку профессиональных следователей и криминалистов с присвоением 4-х допусков к исследованиям.

    «При этом в нашей академии наряду с парнями обучаются и девушки. Уже сейчас, вектор их обучения направлен, на то, что они будут расследовать уголовные дела о насилии в семье и по преступлениям в отношении несовершеннолетних», - добавил Олжас Сейтжанов.

    Отметим, то в образовательной деятельности Академии наряду с традиционными активно используются инновационные технологии, методы и приемы, которые позволяют обеспечить будущих сотрудников ОВД комплексом знаний, навыков и умений, необходимых для полицейского нового формата.


    Теги:
    МВД РК Борьба с коррупцией Астана Общество Правоохранительные органы
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