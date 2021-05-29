Уголовные дела на видных деятелей, жертв политических репрессий, показали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали об архивах уголовных дел, заведенных в отношении интеллигенции 1930-х годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочено Дню памяти жертв политических репрессий, и направлено, почтить память жертв политических репрессий, отдать дань уважения тем, кто в самые тяжкие годы не смирился с террором и злом.

«Подрастающее поколение обязано знать и помнить о тех временах, о людях, чьими именами названы улицы и различные учреждения по всей республике. Именно здесь, во времена становления столицей города Алма-Аты, Казахской АССР, проживали, работали большинство представителей местной интеллигенции, имевшие признание за свои труды во Франции, Германии и других странах Европы. На экскурсиях мы стараемся довести понимание и представление полной картины той эпохи. Тогда не было понятий о презумпции невиновности, не было адвокатской защиты, так же, как и не было открытых судов. Видным деятелям культуры и науки, членам их семей предъявляли абсурдные обвинения и расстреливали, либо отправляли в концлагеря. Аналогичные мероприятия мы и будем проводить на постоянной основе. Не знать о событиях тех лет - не знать ничего о своей стране», - резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.

К материалу были представлены уголовные дела в оригинале на таких личностей как А. Байтурсынов, С. Сейфуллин, Т. Жургенев М. Дулатулы, А. Ермеков, Х. Досмухамедулы, М. Тынышбайулы, М. Жумабай, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров Н. Нурмаков, С. Ходжанов, У. Кулумбетов, О. Исаев, О. Жандосов, Ж. Садвакасов.