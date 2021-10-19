Уголовные дела крупных финансовых пирамид прокомментировали в Генпрокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов прокомментировал деятельность крупных финансовых пирамид в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно деятельности «Finiko», «C.Invest» и «getdiscount.kz». Департаментом полиции Алматы в отношении финансовой организации «Finiko» расследуется уголовное дело по п.2 ч.4 статье 190 (Мошенничество) УК. Установлено, что «Finiko» является финансовой пирамидой (зарегистрировано в Российской Федерации), организаторами которой являются Доронин К.Л. и другие», - написал Гизат Нурдаулетов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, допрошенные в рамках дела граждане Казахстана пояснили, что являются вкладчиками «Finiko» и привлекали других лиц для получения бонусов.

В этой связи в Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для допроса подозреваемых лиц по обстоятельствам дела.

«Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратурой. По факту создания и руководства финансовой пирамидой «C.Invest» на сегодня уголовное дело не возбуждалось. Вместе с тем подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу (далее – АФМ) проведен анализ деятельности хедж-фонда «С.Invest» и установлены признаки финансовой пирамиды. В частности, 29 июня текущего года компания «С.Invest» зарегистрирована в Международном финансовом центре Астана (далее – МФЦА) по оказанию ИТ-услуг, разработке программного обеспечения, рекламы в СМИ (для осуществления таких видов деятельности не требуется получение лицензии МФЦА, однако выдается сертификат участника МФЦА)», - отметил генпрокурор.

Между тем на сайте организации предлагались услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями, предоставлением услуг по консультациям (т.е. требующие получения лицензии МФЦА). Поэтому 16 августа текущего года по требованию МФЦА компанией «С.Invest» сайт сinvest.kz» удален.

«Материалы по данному факту 30 сентября текущего года направлены в Службу экономических расследований для правовой оценки (проводится проверка), - продолжил Г. Нурдаулетов. - Изучена законность публикаций, размещаемых на сайте «getdiscount.kz». По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 29 сентября текущего года деятельность указанного сайта приостановлена до устранения нарушений (сервер находится за рубежом). В случае их неустранения, пользование указанным доменным именем в пространстве казахстанского сегмента интернета будет прекращено. Кроме того, подразделением финансовой разведки АФМ направлен запрос в уполномоченные органы Российской Федерации для получения сведений о владельцах сайта «getdiscount.kz».

«При наличии достаточных оснований, указывающих на наличие в их деятельности признаков финансовой пирамиды, соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы. Наряду с этим по интернет-ресурсам «Finiko», «C.Invest» и «getdiscount.kz» Министерством информации и общественного развития (далее – МИОР) совместно с уполномоченными органами выявлено 14 нарушений, по которым направлено 4 предупредительных письма в адрес администраций социальных сетей с требованием удалить противоправные материалы (удовлетворены)», - заключил генпрокурор.

Ранее генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов озвучил статистику уголовных дел, заведенных в отношении создателей и руководителей финансовых пирамид.