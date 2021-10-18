Уголовную ответственность за оборот новых видов синтетических наркотиков ввели в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства введена уголовная ответственность за оборот 11 новых видов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации МВД, с 14 октября Постановлением Правительства введена уголовная ответственность за оборот 11 новых видов синтетических наркотиков и 17 прекурсоров - веществ, при помощи которых могут быть синтезированы наркотики. Кроме того, снижен криминальный вес, с которого наступает с которого наступает уголовная ответственность.

«Эти меры разработаны во исполнение поручений Главы государства по усилению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и связаны с распространением новых видов психоактивных веществ. Необходимо отметить, что доля синтетических наркотиков в незаконном обороте во всем мире ежегодно увеличивается. Если в 2019 году в Казахстане было изъято около 11 кг синтетики, то в 2020 году – уже 100 кг, за 9 месяцев этого года фактически 130 килограмм», - сообщил во время еженедельного брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Также по данным МВД, в прошлом году казахстанской полицией было ликвидировано 8 нарколабораторий, а только за 9 месяцев этого года - уже 13 подпольных производств.