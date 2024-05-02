Уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих медпрепаратов хотят ввести в РК

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила о значительном увеличении спроса на определенные медицинские препараты в Казахстане, которые используются для усиления эффекта синтетических наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Аналогичная ситуация с оборотом сильнодействующих веществ, контроль над которыми осуществляется в соответствии с кодексом РК «О здоровье народа». Такие медицинские препараты, как «тропикамид», «закись азота», «сомнол», «прегабалин» и так далее, стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков. Эти вещества используются лицами с наркотической зависимостью для усиления действия синтетических наркотиков, вследствие чего существенно вырос немедицинский спрос на них, — сказала Снежанна Имашева, представляя законопроект по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат пояснила, что, к примеру, глазные капли тропикамид наркоманы закапывают в нос или вводят в кровеносную вену и тем самым добиваются галлюциногенного эффекта или усиливают действие синтетического наркотика.

— В настоящее время за безрецептурный отпуск этих лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена только административная ответственность. И это никак не сдерживает злоумышленников, продающих эти препараты в немедицинских целях, — заявила депутат.

Было отмечено, что в 2022 году известный всей стране Король Трамадола (Карпов Н), лицо без фармацефтического образования, неоднократно задерживался с крупными партиями сильнодействующих веществ. Но поскольку формально он имел лицензию на аптечную деятельность, то за незаконное распространение сильнодействующих медицинских препаратов, получал наказание только лишь в виде административных штрафов.