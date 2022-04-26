Уголовную ответственность за нарушения качества дорог предлагают ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития предусматривают введение уголовной и административной ответственности к участникам дорожного строительства за нарушение качества дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал увольнение его заместителя Берика Камалиева за несвоевременное исполнение поручений по ремонту автодорог в Западно-Казахстанской области.

«Принимаются решения всегда объективно. Мы создали специальный центр качества. В прошлом году сделали больше 100 тыс. скринов по дорогам. Были выявлены нарушения, были устранены подрядными организациями. Поэтому по дорогам республиканского значения этот механизм отработан. Центр качества присутствует на всех дорогах республиканского значения. Они круглосуточно осуществляют надзор в ходе строительства. По дорогам местного значения мы акиматам предлагаем, чтобы они заключили договоры с центром качества», - пояснил министр журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Каирбек Ускенбаев проинформировал об изменениях в законе, которые призваны регулировать контроль за качественным ходом строительства и ремонта дорог.

«Мы внесли изменения в закон, чтобы местные исполнительные органы по дорогам населенных пунктов - мы не обязываем их заключать договоры, но они обязаны в таком же режиме проверять качество дорог, и предусмотрели уголовную ответственность и административную ответственность к участникам дорожного строительства, в том числе за нарушение качества дорог», - заявил К. Ускенбаев.

По словам министра, предлагаемый законопроект может быть принят в этом году.

«Мы в Законе о транспорте предложили ввести административно-уголовную ответственность за качество дорог. По дорогам населенных пунктов написано прямое поручение местным исполнительным органам: они обязаны или заключать договоры с имеющими компетенцию лабораториями, или самим создавать такие лаборатории. Но они обязаны будут проверять на качество дороги населенных пунктов», - уточнил глава ведомства.

Ранее глава Мининдустрии сообщил, что к 2023 году полностью завершат ремонт дорог в Западно-Казахстанской области.