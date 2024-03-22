Уголовную ответственность за коррупцию в спорте могут ввести в Узбекистане 

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила в первом чтении проект закона «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в целях предотвращения коррупции в сфере спорта», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы парламента Узбекистана, депутаты отметили, что в последние годы популяризации спорта уделяется особое внимание. Однако случаи коррупции в спорте приводят к потере веры в спорт среди спортсменов и любителей, а также среди миллионов зрителей.

- Поэтому сегодня существует необходимость внесения норм, направленных на предотвращение и борьбу с коррупцией в спорте, принятие соответствующих стандартов и правил, - заявили депутаты.

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное получение участником и организатором спортивных соревнований материальных ценностей или имущественной выгоды, а также за подкуп участника и организатора спортивных соревнований.

- Принятие законопроекта послужит совершенствованию национального законодательства с учетом современных международных стандартов и передового зарубежного опыта, формированию бескомпромиссного отношения к коррупции в сфере спорта, обеспечению неотвратимости ответственности для всех, - отмечает пресс-служба Законодательной палаты.

По данным национального информационного агентства Узбекистана, за последние пять лет в договорных матчах оказались замешаны 77 игроков и спортивных функционеров. Так, в 2019-2023 годах выявлено участие в договорных матчах 30 игроков и судей, 8 тренеров, 7 руководителей футбольных клубов и 2 сотрудников администрации футбольных клубов.