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Уголовную ответственность для коллекторов за шантаж и вымогательство введут в Казахстане

Арайлым Мұрат
29 Марта 2023, 13:31
Уголовную ответственность для коллекторов за шантаж и вымогательство введут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет введена уголовная ответственность для коллекторов. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти меры нацелены, прежде всего, на защиту прав потребителей финансовых услуг. Когда проводилась проверка за предыдущий год, то было выявлено много нарушений со стороны коллекторских агентств. Поэтому за такие действия, когда коллекторы применяют шантаж и вымогательство, будет введена уголовная ответственность. Такие законодательные поправки уже разработаны и нами направлены в госорганы», - сказала в кулуарах Мажилиса Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что проект закона уже разработан. Планируется внести ее на рассмотрение в эту сессию Парламента и в этом же году принять.

Ранее сообщалось о прекращении деятельности 37 субъектов коллекторского рынка. В 2021 году были введены определенные ограничения в части обязательной аудиофиксации взаимодействия с заемщиками, ввели запрет на взаимодействие коллекторов с третьими лицами – работодателями, родственниками.

Арайлым Мурат


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