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Уголовную ответственность для коллекторов вновь предлагают ввести в Казахстане

28 Февраля 2023, 13:52
Уголовную ответственность для коллекторов вновь предлагают ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вновь предлагают ввести уголовную ответственность для коллекторов. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За два последних года мы достаточно жестко подходили в отношении надзора коллекторских организаций. Была прекращена деятельность 37 субъектов коллекторского рынка. Мы в 2021 году ввели определенные ограничения в части обязательной аудиофиксации взаимодействия с заемщиками, ввели запрет на взаимодействие коллекторов с третьими лицами – работодателями, родственниками. То есть, это все было ограничено. Но мы считаем, что необходимы дополнительные ограничения. Поэтому, у нас уже подготовлен блок законодательных поправок по коллекторам в части усиления их административной и уголовной ответственности», – сказал Н.Абдрахманов.

Спикер подчеркнул, что ранее уголовная ответственность для коллекторов за незаконные действия не была предусмотрена законодательством. Что касается административной ответственности, то ее предлагается повысить в два раза.

По словам Н.Абдрахманова, законопроект внесен в Мажилис. В целом, работа Агентства в отношении коллекторских агентств будет направлена на защиту прав заемщиков.

Напомним, об инициативе Генеральной прокуратуры по введению уголовной ответственности для сотрудников коллекторских агентств сообщалось еще в конце 2021 года.


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