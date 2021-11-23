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    11:27, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Уголовную ответственность для коллекторов могут ввести в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывают поправки в законодательство по ужесточению ответственности для работников коллекторских агентств. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Олег Смоляков, для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в 2021 году Агентством инициирован блок законодательных поправок, приняты меры регуляторного характера.

    В мае 2021 года принят закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Согласно закону введены единые обязательные для банков и МФО, также порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по займам, запрет на требование банками выплат вознаграждений. Вместе с тем, как отметил спикер, введены дополнительные ограничения для коллекторов.

    «По поручению Президента в целях защиты прав граждан от беззаконных действий коллекторских организаций Агентством прорабатываются дополнительные меры по ужесточению регулирования коллекторов, включая предложенное Генеральной прокуратурой введение административной и уголовной ответственности работников коллекторских агентств», - сообщил в ходе заседания Правительства первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.

    Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности.

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    Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы
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