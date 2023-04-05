Уголовного преступника экстрадировали из России в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территорию Республики Казахстан экстрадирован находящийся в международном розыске 29-летний житель столицы, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина с 2018 года разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 188 УК РК.

В ноябре 2015 года, находясь по проспекту Женис в столице, он совершил угон автомобиля Toyota Camry. Решением суда обвиняемый был осужден на 5 лет ограничения свободы.

Мужчина скрылся на территории РФи и был объявлен в розыск в Казахстане. Кроме того, находясь на территории соседнего государства, казахстанец совершил кражу, был осужден и отбывал наказание в исправительном учреждении на территории Тульской области.

Он экстрадирован в Республику Казахстан и заключен под стражу.