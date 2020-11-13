Уголовное законодательство РК в сфере экономической деятельности стало гуманнее – анализ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о мерах по минимизации вовлечения предпринимателей в уголовный процесс в части пересмотра действующих порогов привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства показал, что за последние 3 года оно претерпело существенные изменения, в т.ч. направленные на гуманизацию уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, по его словам, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» от 21 января 2019 года повышены пороговые значения, влекущие уголовную ответственность за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245 УК).

«Данным законом также внесены поправки в примечания статьей 244 и 245 УК (исключены слова «впервые»), что позволило не вовлекать субъектов предпринимательства в орбиту уголовного преследования. Дальнейшая работа по пересмотру действующих порогов привлечения субъектов предпринимательства к ответственности за налоговые правонарушения проводится Правительством совместно с Генеральной прокуратурой и НПП «Атамекен» в рамках пункта 111 ОНП-2020 (срок - июнь 2021 года)», - заключил А. Смаилов.



