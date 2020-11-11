Уголовное судопроизводство в Казахстане планируют вести в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам защиты прав граждан в уголовном процессе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях совершенствования законодательства и выполнения поручений Президента страны группой депутатов Парламента разработан проект закона.

«Поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы устраняются пробелы и коллизии в действующих нормах по освобождению лица от уголовной ответственности и наказания в связи с выполнением всех условий процессуального соглашения. Также предоставляется право на обжалование и пересмотр по ходатайству прокурора в апелляционном порядке постановления судьи об отказе в рассмотрении дела в согласительном производстве. Статья 42-1 УПК дополняется нормой о возможности ведения уголовного судопроизводства в электронном формате с учетом мнения участников процесса, что позволит обеспечить принцип «равноправия» сторон. Кроме того, упрощается процедура согласования с прокурором ключевых решений органов досудебного расследования, в том числе в электронном формате, а также порядок обжалования этих решений. В статье 87 УПК дополняются основания для отвода судьи, в частности, если ранее он принимал участие в рассмотрении дела в отношении других соучастников уголовного правонарушения. Это правило распространится и на судей апелляционной и кассационной инстанций», - рассказал депутат Мажилиса Парламента Василий Олейник.

Также мажилисмен отметил, что законопроектом будут расширены основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи о санкционировании, отказе в санкционировании содержания под стражей, о назначении либо отказе в назначении экспертизы и другие.

«Адвокату для подготовки к защите прав подсудимого по новому обвинительному акту, составленному прокурором в суде и ознакомления с дополнительными материалами, предоставляется «разумный срок», который является оптимальным для качественного выполнения функции защиты. Всё это необходимо для усиления состязательности и открытости уголовного судопроизводства. Вводится обязательное согласование с прокурором ключевых решений органов досудебного расследования, затрагивающие права и свободы человека. Это необходимо для повышения ответственности прокурора», - отметил депутат.

По словам В. Олейника, принятие данного законопроекта позволит повысить уровень защиты прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного процесса, в том числе путем усиления правозащитного потенциала прокуратуры.