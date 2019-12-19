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Уголовное наказание за убитую косулю грозит жителям СКО

19 Декабря 2019 19:43
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Уголовное наказание за убитую косулю грозит жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Кызылжарском районе инспектор полиции и егерь задержали подозреваемых в незаконной охоте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции области, инспектор Государственного национального парка «Кокшетау» обнаружил следы людей, собак и транспорта вблизи села Знаменское. Егерь сообщил участковому и вместе они нашли в лесу место охоты. По следам прошли к вагончику. Там трое мужчин, подрабатывавших на лесозаготовке, варили мясо убитой ими косули. В вагончике участковый обнаружил 2 единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, мясо, голову и шкуру сибирской косули.

Один из задержанных, ранее судимый 41-летний житель города Булаево района М.Жумабаева, на охоту отправился на тракторе. Своим знакомым, 44-летнему и 32-летнему мужчинам, дал задание спугнуть косулю.

«Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Незаконная охота». В отношении одного из подозреваемых начато административное производство по факту незаконного хранения оружия. Сумма причинённого государству ущерба уточняется», - добавили в пресс-службе.

Всего с начала года в области зарегистрировали 14 фактов незаконной охоты. 554 человека понесли административное наказание за нарушение правил охоты, 248 — за нарушение правил рыболовства.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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