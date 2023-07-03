Уголовное наказание за просьбу и требование взятки хотят внедрить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Уголовном кодексе РК планируют предусмотреть наказание за просьбу и требование взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие изменения в законодательство предложены Агентством РК по противодействию коррупции, они размещены на портале Открытые НПА.

«Статья 366-2. Просьба и требования взятки. Просьба или требование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации взятки для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц –наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - отмечено в документе.

В предлагаемых поправках в законодательство поясняется, что лицо, выразившее просьбу или требование взятки, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о просьбе или требовании им.

Ранее сообщалось, что в РК могут ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности.