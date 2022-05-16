16 Мая 2022 13:24

Уголовное наказание за незаконный оборот «веселящего газа» могут ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК состоялся брифинг с участием и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности Аскара Мухаметкалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Веселящий газ» не является наркотиком, его оборот не контролируется полицией. Это медицинский препарат, который используется для анестезии и строго под наблюдением врача. Эффект опьянения, ради которого его употребляют, появляется из-за возникающего недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови. Это состояние опасно для здоровья. Закись азота включена в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Контрольные функции по его ввозу и распространению осуществляются органами здравоохранения», – сказал Аскар Мухаметкалиева, отвечая на вопрос о причинах незапрещения продажи «веселящего газа» в ночных клубах.

Спикер также пояснил, что в настоящее время, в рамках депутатской инициативы, разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный оборот таких сильнодействующих веществ.