Уголовное дело завели в отношении газосетевой организации в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На основании обращения «Казахстанской топливной ассоциации 1» департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением - установлению монопольно высоких цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в географических границах Атырауской области.

Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности данной газосетевой организации, в которой принял участие специалист антимонопольного департамента региона. По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы.

На основании результатов проверки Департамент экономических расследований по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», проводятся работы по изъятию монопольного дохода в бюджет государства.

При этом антимонопольный департамент продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», так как проверяемым периодом охвачены 2017-2021 годы. В случае выявления фактов установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будут приняты меры в отношении ТОО «ПХСНГ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.