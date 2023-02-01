Уголовное дело завели против приемного отца сбежавшего мальчика в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области возбудили уголовное дело против приемного отца 10-летнего мальчика. После конфликта с отцом его двое суток искали полицейские, спасатели и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в поисках задействовали около 200 человек. Ребенка нашли живым в пустующем доме, хозяева которого находились в отъезде.

«Мальчика незамедлительно доставили в медучреждение. Сотрудники ювенальной полиции выясняют все обстоятельства происшествия, с семьей будет проводиться работа», - проинформировал начальник отдела полиции Уалихановского района Руслан Алижанов.

По информации управления образования, с 2017-го года мальчик находился на патронатном воспитании. Местонахождение биологических родителей неизвестно.

«Причиной ухода несовершеннолетнего стал конфликт с приемным отцом. Мальчик находится в больнице. После оказания медицинской помощи ребенка поместят в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В отношении приемного отца гвозбуждено уголовное дело по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним». 30-го января договор о патронатном воспитании с патронатным воспитателем расторгнут», - прокомментировали в пресс-службе управления образования.

На следующий день жительница села Кайрат оставила сообщение на странице фонда #НеМолчиKZ. По ее информации, поиски ребенка начались только после сообщения директора школы, родители информацию о пропаже мальчика скрывали. Женщина пишет, что ребенок систематически подвергался избиению со стороны патронатных родителей.

В управлении образования пообещали создать комиссию, которая даст оценку работы органов опеки и попечительства Уалихановского района и коллектива школы.