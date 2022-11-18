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Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске

18 Ноября 2022, 12:15
Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске
18 Ноября 2022, 12:15

Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области проводят расследование по факту взрыва газа на станции технического обслуживания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, досудебное расследование идет по уголовной статье «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества». Назначили экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых примут окончательное процессуальное решение.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия частично разрушены наружные стены, внутренние перегородки здания станции техобслуживания, повреждения получили 13 единиц автотехники. Материальный ущерб и причину устанавливают.

Пострадали от взрыва газа девять человек. Их с ожогами госпитализировали в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи. В стационаре остаются пять человек.


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