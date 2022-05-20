20 Мая 2022 10:55

Уголовное дело завели по факту избиения женщины в лифте в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении мужчины, избившего жену в лифте, избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному обращению управлением полиции района Есиль департамента полиции города Нур-Султан зарегистрировано уголовное дело по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести», - прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее в социальных сетях распространились кадры жестокого избиения женщины в лифте. Как сообщалось в СМИ, врачи диагностировали пострадавшей переломы ребер и копчика, компрессионный перелом позвоночника.



