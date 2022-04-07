Уголовное дело завели на воспитателя инклюзивного детсада в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Нур-Султана прокомментировали появившееся в сети видео с грубым обращением с ребенком с особыми образовательными потребностями в инклюзивном детском саду «Сати», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В описании жалобы, опубликованной в Instagram, говорится о регулярном рукоприкладстве, криках на детей, в том числе с использованием бранных слов, плохом питании и ненадлежащем присмотре за детьми.

«В настоящее время департаментом полиции города Нур-Султана по факту жестокого обращения с воспитанниками в отношении воспитателя детского сада заведено уголовное дело и начато досудебное расследование», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, столичное управление образования направило письмо в прокуратуру и департамент санитарно-эпидемиологического контроля о проведении проверки образовательной деятельности детского сада. Вопрос находится на контроле Комитета по охране прав детей МОН РК.

По данным управления, детский сад является частной организацией, в которой не размещен государственный заказ. Администрация дошкольной организации не направляла в органы образования уведомление о начале своей деятельности. В настоящее время в детском саду работают 12 человек и воспитываются более 60 детей.