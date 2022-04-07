Уголовное дело завели на воспитателя частного инклюзивного детсада в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении образования ответили на жалобы горожан касательно рукоприкладства в отношении детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивном детском саду «Сати», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу факта рукоприкладства в отношении детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивном детском саду «Сати» города Нур-Султана. Данный детский сад является частной организацией, в которой не размещен государственный заказ. Кроме того, администрация детского сада не направляла в органы образования уведомление о начале своей деятельности. Выяснилось, что в настоящее время в детском саду работают 12 человек и воспитываются более 60 детей», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее столичные жители пожаловались на жестокое обращение с детьми в этом дошкольном учреждении в социальной сети Instagram.

В управлении сообщили, что мониторинговой группой проведена встреча и разъяснительная работа с работниками детского сада и родителями детей, посещающих детский сад.

«В настоящее время департаментом полиции города Нур-Султана по факту жестокого обращения с воспитанниками в отношении воспитателя детского сада заведено уголовное дело и начато досудебное расследование. Кроме того, управлением образования акимата города Нур-Султана направлено письмо в прокуратуру и департамент санитарно-эпидемиологического контроля об организации проверки образовательной деятельности данной дошкольной организации. Данный вопрос находится на контроле акимата города, управления образования города Нур-Султана и Комитета по охране прав детей МОН РК», - заверили в ведомстве.