Уголовное дело заведено по факту самоубийства тяжелоатлета Владимира Седова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов закончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщаем, что тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных мужчина покончил с собой», - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК (Доведение до самоубийства). Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции.

Ранее в Федерации тяжелой атлетики сообщили о смерти тяжелоатлета Владимира Седова. Информацию также подтвердили в Министерстве культуры и спорта РК.