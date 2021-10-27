Уголовное дело за применение силы завели на полицейских в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на двух полицейских завели уголовное дело за применение силы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила прокуратура города Атырау, сотрудники отдела миграции управления полиции без законных на то оснований провели проверку деятельности субъектов бизнеса. При этом полицейские силой забрали из торгового оптового рынка «Дина» нескольких граждан Узбекистана. Они и обратились в прокуратуру города Атырау с жалобой.

«Возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса РК», - проинформировала городская прокуратура.

Расследование продолжается.