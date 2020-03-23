Уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау возбудили уголовное дело по поводу распространения слухов о заболевшем коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по факту распространения слухов в социальных сетях о якобы выявлении инфицированного коронавирусом проводится досудебное расследование», - сообщилначальник местной полицейской службы ДП Атырауской области Алибек Кайыров.

«В социальных сетях была размещена информация о том, что в больнице поселка Индербор находится на лечении больной коронавирусом. У нас действительно на карантине есть молодой человек, который прибыл из Германии, где учится. Он вернулся домой в связи со сложной обстановкой в Европе. Ему было предложено пройти карантин в Индерской центральной районной больнице. Сегодня молодой человек находится в отдельном блоке. Состояние здоровья хорошее, температуры и жалоб нет, анализы на вирус дали отрицательный результат. Тем не менее, в больнице на карантине он пробудет до 29 марта», - рассказал директор клиники Бауржан Толеген.

Он сообщил, что фейковая информация, размещенная в соцсетях, напугала семью молодого человека. Немало разговоров она вызвала и среди местного населения.



