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Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника
19 Августа 2022 15:36

Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырауской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пограничника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности, подтверждающей этот факт, военнослужащий Пограничной службы Нурбек Галалиев скончался 17 августа. Военнослужащий проходил службу на одном из участков государственной границы в Атырауской области.
«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлена «внезапная остановка сердца». По факту гибели военнослужащего следственными органами возбуждено уголовное дело. Руководство и личный состав пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего и принимают меры по оказанию необходимой помощи семье погибшего«, - сообщили в пресс-службе КНБ.
Умерший военнослужащий был призван в армию из Мангистауской области. Служил в Исатайском районе Атырауской области


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