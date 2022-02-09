Уголовное дело возбуждено по факту выдачи поддельных ковид-паспортов в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане прокуратурой Имишлинского района проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы местной исполнительной власти в села Гаджирустамли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» ссылкой на Oxu.az.

По данным надзорного органа, в ходе следствия было установлено, что представитель главы исполнительной власти Явер Шихалиев вступил в преступный сговор со своим бухгалтером Икрамом Шейхалиевым и Фарахимом Ядигаровым, неофициально работающим стоматологом в медпункте села, и выдал нескольким местным жителям фальшивые справки о вакцинации против COVID-19.

При этом данные этих лиц были введены в систему e-Təbib (аналог системы «Ashyq»).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР. Продолжается расследование.

