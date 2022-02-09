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Уголовное дело возбуждено по факту выдачи поддельных ковид-паспортов в Азербайджане

9 Февраля 2022 13:48
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Уголовное дело возбуждено по факту выдачи поддельных ковид-паспортов в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане прокуратурой Имишлинского района проведено расследование в связи с незаконными действиями представителя главы местной исполнительной власти в села Гаджирустамли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» ссылкой на Oxu.az.

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По данным надзорного органа, в ходе следствия было установлено, что представитель главы исполнительной власти Явер Шихалиев вступил в преступный сговор со своим бухгалтером Икрамом Шейхалиевым и Фарахимом Ядигаровым, неофициально работающим стоматологом в медпункте села, и выдал нескольким местным жителям фальшивые справки о вакцинации против COVID-19.

При этом данные этих лиц были введены в систему e-Təbib (аналог системы «Ashyq»).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР. Продолжается расследование.


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#Азербайджан   #Коронавирус в мире   #Криминал   #Мошенничество  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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