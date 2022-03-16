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    10:07, 16 Март 2022 | GMT +6

    Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки с гибелью людей в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по факту перестрелки, в результате которой погибли три человека, возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 марта в 22:30 в УП Атырау поступило сообщение о том, что на конечной остановке, расположенной в микрорайоне «Авангард», слышны выстрелы. При выезде установлена автомашина марки «Reno Duster», внутри которой обнаружено 2 трупа с огнестрельными ранениями. Также установлено, что до приезда полиции одно лицо с пулевыми ранениями госпитализировано работниками скорой помощи в реанимационное отделение областной больницы с дробовым ранением в голову, его состояние тяжелое, находится в коме.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также заместитель прокурора области А. Гилим, прокурор города Атырау А. Тайтуллин.

    По факту убийства департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по части 2 статье 99 УК, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Напомним, в Атырау произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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