АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Уголовное дело возбуждено по факту массовой драки в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Видео массовой драки в городе Кульсары- центре Жылыойского района, было распространено в социальных сетях. На нем видно, что в драке участвуют примерно 20 человек. В людей было брошено не менее пяти «коктейлей Молотова».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в ходе драки между молодыми людьми 2003-2004 годов рождения, один человек получил ранения. Выявлены и задержаны все участники конфликта. По факту хулиганства проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 106 УК РК и ст. 293 УК РК. Возбуждено уголовное дело. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Как ранее сообщалось, полиция в Атырау прокомментировала видео массовой драки в городе Кульсары.

