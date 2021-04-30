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    18:11, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Уголовное дело возбуждено на акмолинку, раскрывшую тайну усыновления

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбудили в Акмолинской области в отношении жительницы одного из районов, которая разгласила тайну усыновления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, несколько лет назад семья официально усыновила ребенка и сменила место жительства с целью сохранения тайны. Однако об усыновлении ребенку сообщили по новому месту жительства семьи. Родители ребёнка обратились в полицию с заявлением.

    «В ходе проверки полицейские установили подозреваемую в причастности к разглашению сведений об усыновлении. Ею оказалась 41-летняя местная жительница. 18 апреля женщина после ссоры с потерпевшей рассказала эту информацию усыновленному. Имеются признательные показания», - отметили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст.138 УК РК «Разглашение тайны усыновления (удочерения)».



    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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