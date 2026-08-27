Уголовное дело возбудили после падения ребенка с карусели детсада в Акмолинской области

Трехлетний ребенок получил травмы после падения с карусели частного детского сада в Аршалынском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazimform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по заявлению жительницы Аршалынского района в отношении сотрудников дошкольного учреждения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 141 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

— Предварительно установлено, что ребенок, 2023 года рождения, получил травмы в результате падения с карусели на территории детского сада. В настоящее время досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего продолжается, проводится комплекс необходимых следственных действий, — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитательница частного детского сада в Атырау применяла силу к ребенку.