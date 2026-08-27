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    Уголовное дело возбудили после падения ребенка с карусели детсада в Акмолинской области

    Трехлетний ребенок получил травмы после падения с карусели частного детского сада в Аршалынском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazimform.

    Уголовное дело возбудили после падения ребенка с карусели детсада в Акмолинской области
    Фото: Pexels

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по заявлению жительницы Аршалынского района в отношении сотрудников дошкольного учреждения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 141 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

    — Предварительно установлено, что ребенок, 2023 года рождения, получил травмы в результате падения с карусели на территории детского сада. В настоящее время досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего продолжается, проводится комплекс необходимых следственных действий, — пояснили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что воспитательница частного детского сада в Атырау применяла силу к ребенку.

    Детсады Дети Происшествия Уголовное дело Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор