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Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана

25 Января 2022 15:10
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Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По информации полиции города Нур-Султан, по факту избиения ребенка в детском саду возбуждено уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По факту избиения ребенка в садике «Алан» возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения соединенное с жестоким обращением». Вина подозреваемой была полностью доказана. 25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения», - сказал заместитель начальника Департамента полиции города Нур-Султан Муратжан Шакеров.

В социальных сетях ранее распространялась информация об избиении ребенка в детском саду.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Судебный процесс   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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