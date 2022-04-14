РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:59, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Уголовное дело возбудили по факту гибели ребёнка в Караганде

    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По факту гибели 9-летнего мальчика в ливневом канале начато расследование по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту гибели 9-летнего мальчика в ливневом канале в Караганде органами следствия начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК РК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Напомним, 3 апреля в Караганде во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа. Трагедия произошла возле дома по улице Серова. Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Караганда Суды Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!