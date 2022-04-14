Уголовное дело возбудили по факту гибели ребёнка в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По факту гибели 9-летнего мальчика в ливневом канале начато расследование по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту гибели 9-летнего мальчика в ливневом канале в Караганде органами следствия начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК РК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, 3 апреля в Караганде во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа. Трагедия произошла возле дома по улице Серова. Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 г.р.



