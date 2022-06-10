10 Июня 2022 20:25

Уголовное дело возбудили по факту гибели людей на АрселорМиттал Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Карагандинской области возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, 10 июня 2022 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с работниками АО «АрселорМиттал Темиртау» на территории ТОО «Курылысмет».

При демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха обрушилась кровля. В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10 м) под завалами оказались пять человек.

Четверо из них погибли, один пострадавший 1994 года рождения доставлен в больницу.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части третьей статьи 277 УК РК «Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На месте работают следственно-оперативные группы департамента полиции и управления полиции города Темиртау. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящее время спасатели ДЧС Карагандинской области (27 человек и семь единиц техники) и работники ТОО «Серіктес Өрт Сөндіруші» (10 человек и две единицы техники) разбирают завалы.

На месте происшествия находится аким Карагандинской области Женис Касымбек, руководители ДЧС и промышленной безопасности.

«В рамках действующего трудового закона РК проводится специальное расследование. Обстоятельства и причины будут доведены до сведения», - прокомментировала руководитель отдела управления инспекции труда Карагандинской области Сахибжамал Сафарова.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РК будет создана комиссия распоряжением уполномоченного органа по труду и проведено специальное расследование несчастного случая. О результатах будет сообщено дополнительно.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил Правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших», - говорится в телеграмме.



