Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте в Шахтинске
3 Ноября 2022, 09:53
3 Ноября 2022, 09:53
Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте в Шахтинске
ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбудили по факту происшествия на шахте имени Ленина, где погибли четыре горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Уголовное дело зарегистрировано по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».
«На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что ночью произошла авария на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау». Погибли четыре шахтера.
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