Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте в Шахтинске

3 Ноября 2022, 09:53

3 Ноября 2022, 09:53

Уголовное дело возбудили по факту ЧП на шахте в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбудили по факту происшествия на шахте имени Ленина, где погибли четыре горняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело зарегистрировано по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

«На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что ночью произошла авария на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау». Погибли четыре шахтера.