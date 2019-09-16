Уголовное дело возбудили по ДТП с поездом в Шамалгане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал ДТП на станции Шамалган с участием поезда и автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня создана следственно–оперативная группа совместно с департаментом полиции на транспорте, департамент полиции области, а также МВД. В настоящее время выясняются все причины ДТП. Автобус остановился на ЖД переезде. До столкновения в автобусе были 20 человек, 16 человек смогли выйти. Водитель автобуса скончался, остальные пострадавшие находятся в больнице», - констатировал Ерлан Тургумбаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в данный момент следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

«Как получилось, что автобус был за оградой, в настоящее время выясняем. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, автобус передан на экспертизу, тепловоз находится на станции Алматы-1. Возбуждены уголовные дела 344 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта) и 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) статей», - отметил министр.

Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 на перегоне «Алматы-Шамалган» на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Сетра», следовавшим по маршруту №456 «Алматы-Шамалган», выехавшим на запрещающий сигнал светофора.

Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.