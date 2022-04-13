Уголовное дело в отношении руководства TeleTrade D.J. Ltd передано в суд - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении руководства компании Teletrade D.J. Limited, от деятельности которой пострадали казахстанцы, передано в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках расследования в иностранных банках других государств, частности, в Армении, Латвии, Литве, России, мы смогли установить наличие банковских счетов данной компании и наложить в последующем аресты на денежные средства более 700 тысяч долларов США и 130 тысяч Евро. Также установлены активы в виде гостиницы и трех квартир в Турции», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов во время пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в настоящее время дело направлено в суд и находится на рассмотрении.

Напомним, в мае 2020 года в Алматы был задержан один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asya». По данным расследования, руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные счета в оффшорах. Сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Следствием было установлено, что задержанный проводил денежные махинации совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов.