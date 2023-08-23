Уголовное дело в отношении организатора онлайн-казино 1WIN возбудили в Казахстане
Данное казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.
«Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. Денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним», - рассказали в пресс-службе областного департамента АФМ.
Согласно законодательству Казахстана, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.
«В настоящее время организатор незаконного игорного бизнеса признан подозреваемым, расследование продолжается с проведением следственно-оперативных мероприятий.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, вчера департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области начал расследование в отношении граждан, которые организовали потребительский кооператив «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества людей, перераспределяя активы. Одни участники обогащались за счет других.