Уголовное дело в отношении организатора онлайн-казино 1WIN возбудили в Казахстане

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области начал расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино «1WIN», передает МИА «Казинформ».

Данное казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

«Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. Денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним», - рассказали в пресс-службе областного департамента АФМ.

Согласно законодательству Казахстана, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

«В настоящее время организатор незаконного игорного бизнеса признан подозреваемым, расследование продолжается с проведением следственно-оперативных мероприятий.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, вчера департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области начал расследование в отношении граждан, которые организовали потребительский кооператив «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества людей, перераспределяя активы. Одни участники обогащались за счет других.