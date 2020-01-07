Уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой направлено в суд

ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой Узбекистана окончено расследование уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

«Генеральной прокуратурой Узбекистана окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах», - говорится в официальном заявлении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал ранее корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РУ, новое дело возбуждено в отношении Гульнары Каримовой. Генпрокуратурой и минюстом Узбекистана проводится совместная работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, по вопросу возврата «преступно нажитых доходов» Каримовой Г. на сумму более 1,3 млрд долларов США, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.



