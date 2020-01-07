Уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой направлено в суд
ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой Узбекистана окончено расследование уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.
«Генеральной прокуратурой Узбекистана окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах», - говорится в официальном заявлении Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал ранее корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РУ, новое дело возбуждено в отношении Гульнары Каримовой. Генпрокуратурой и минюстом Узбекистана проводится совместная работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, по вопросу возврата «преступно нажитых доходов» Каримовой Г. на сумму более 1,3 млрд долларов США, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.
- Либерально-демократическая партия победила на парламентских выборах в Узбекистане
- Повторное голосование проходит в Узбекистане
- Убийце женщины и ее 3-летней дочери изменили меру наказания в СКО
- Елбасы провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
- За взятку в $135 тысяч осужден один из участников ОПГ «Ильина»
- За хищение свыше 16 млн директор Сарышаганской дистанции пути осужден на 7 лет условно
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана