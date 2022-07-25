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Уголовное дело в отношении финпирамиды «Eden Life» завели в Нур-Султане
25 Июля 2022 16:44

Уголовное дело в отношении финпирамиды «Eden Life» завели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты. Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов. Департаментом расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере», - сообщили в АФМ.

По информации ведомства, иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, покупаясь на рекламу «Eden Life» в Youtube», - дополнили в пресс-службе АФМ.

Ранее сообщалось о том, что территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

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