Уголовное дело в отношении Аблязова рассмотрят в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Таганский районный суд города Москвы 31 января рассмотрит материалы уголовного дела в отношении казахстанского экс-банкира Мухтара Аблязова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным портала mos-gursud.ru, уголовное дело по обвинению М.Аблязова и еще четырех граждан - Ерещенко А.В., Кононко И.В., Параскевич Т.Н. и Удовенко А.А. по части 4-й статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») поступило в суд в декабре прошлого года.

За этот период инициировались два судебных заседания (24 декабря 2019 года и 17 января 2020 года), которые были отложены по причине неявки защиты. Следующее заседание назначено на пятницу, 31 января.

Часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Данное деяние относится к категории тяжких преступлений, поэтому дело может рассматриваться без участия обвиняемых. Постоянная неявка адвокатов также не станет поводом для затягивания судебного процесса, т.к. уголовно-процессуальным кодексом РФ регламентирутся, что «при отсутствии приглашенного подсудимым защитника суд принимает меры по назначению защитника». Таким образом, решение в отношении фигурантов дела может быть внесено заочно.