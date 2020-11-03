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Уголовное дело расследуют в отношении Елжана Биртанова по факту растраты бюджетных средств

3 Ноября 2020, 11:55
Уголовное дело расследуют в отношении Елжана Биртанова по факту растраты бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

«Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова Е.А. по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

В отношении Биртанова Е.А. судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в КФМ.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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